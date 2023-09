NBA : Grande nouvelle, un élément incontournable des Warriors va prolonger

Florian Barré

Klay Thompson n'est pas seul en tant que futur membre du Temple de la renommée des Warriors à entrer dans le camp d'entraînement avec seulement un an restant sur son contrat actuel. Son entraîneur Steve Kerr est également dans la même situation. Soutenu par ses dirigeants et après 10 ans chez les Dubs, Kerr l’a annoncé, il veut poursuivre l’aventure sur le long terme.

Steve Kerr, qui fêtera ses 58 ans mercredi, aura bientôt dix ans en tant qu'entraîneur-chef des Warriors, entamant sa 10e saison à la barre. Il a vu d'autres entraîneurs gagner des salaires importants au cours de l'été mais a soutenu lundi que le statut de son contrat n'était pas une priorité. De ce fait, Kerr souhaite rester l'entraîneur-chef des Warriors au-delà de la saison 2023-24 et est convaincu que ce sera le cas.

Damian Lillard désigne son joueur préféré en NBA https://t.co/WbiLXOFNZg pic.twitter.com/vsWEhX4uHS — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

« Je veux être ici »

« Je me sens bien dans ma position ici. Je veux être ici. Je sais que (le directeur général des Warriors) Mike Dunleavy Jr. et (le propriétaire des Warriors) Joe Lacob me veulent ici. Je suis convaincu que quelque chose sera accompli, mais cela ne me stresse pas du tout. Je suis parfaitement capable d'entraîner, qu'il me reste un an ou une prolongation, cela ne fait aucune différence. Je m’attends pleinement à être ici. » a affirmé avec certitude l’emblématique coach des Dubs, quadruple champion NBA avec la franchise.

Une affaire qui va peser sur les comptes