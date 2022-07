NBA

NBA : Gobert pas impressionnant pour l'un de ses nouveaux coéquipiers

Publié le 2 juillet 2022 à 15h35 par Thomas Bourseau

Il n’avait connu que le Jazz et la ville de Utah depuis son arrivée aux États-Unis en 2013. Malgré sa volonté de réussir à rafler un titre de champion avec le Jazz, les échecs successifs de la franchise a débouché sur son trade chez les Timberwolves. Néanmoins, à Minnesota, Anthony Edwards n’est pas vraiment le plus grand fan du pivot français.

Rudy Gobert et l’Utah Jazz c’est désormais terminé. Arrivé à l’été 2013, celui qui est surnommé Gobzilla s’est fait une place de premier choix au fil des saisons au sein de la franchise jusqu’à être reconnu par les observateurs comme étant l’un des « Big Men » les plus dominants de la NBA dans le domaine défensif. Et il a d’ailleurs reçu le respect de ses pairs puisque le médaillé d’argent avec l’Équipe de France aux Jeux Olympiques de Tokyo a été élu à trois reprises meilleur défenseur des saisons régulières de 2018, 2019 et 2021. En outre, après avoir exprimé son incompréhension concernant ses non-sélections aux All-Star Games, Rudy Gobert a été sélectionné pour les trois dernières éditions. À 30 ans, Gobert est devenu un élément à la forte renommée au sein de la NBA, le moment de donner un nouvel élan à sa carrière.

Rudy Gobert voulait continuer à se battre à Utah pour remporter un titre de champion

« Quand je suis arrivé il y a 9 ans, je voulais gagner un titre, ça n’a pas changé. Je veux encore gagner, mais certaines choses ne dépendent pas de moi. Je ferai tout pour être le meilleur possible sur le parquet, et jouer pour gagner. Je ne peux pas contrôler le reste ». Bien qu’il ait fait part de sa volonté de continuer à travailler avec ses coéquipiers pour gagner une bague de champion NBA avec l’Utah Jazz après l’élimination du Jazz en Play-Offs, Rudy Gobert a finalement dû faire ses adieux à la franchise.

Gobert fait ses adieux à Utah

En effet, dans la nuit de vendredi à samedi, il a été annoncé par ESPN et L’Équipe que Gobert n’allait pas rester à Utah pour la simple et bonne raison qu’il était échangé par la franchise. Direction le Minnesota et les Timberwolves de Karl-Anthony Towns. Pour mener à bien ce trade, les Wolves ont dû offrir Malik Beasley, Patrick Beverley, Walker Kessler, Jarred Vanderbilt, Leandro Bolmaro ainsi que plusieurs choix du premier tour de draft. L’occasion pour Rudy Gobert de faire ses adieux à la seule franchise qu’il avait connu en NBA jusqu’ici. « Utah ! J’étais juste un gamin quand je suis arrivé il y a 9 ans, mais j’ai été soutenu et adopté dès le premier jour. J’y suis devenu adulte comme homme et comme joueur sous vos yeux, et je vous remercie pour chaque moment passé là-bas. Utah et sa communauté auront toujours une place particulière dans mon coeur. Merci. L’aventure continue… ».

Utah!!! I was just a kid from France when i got here 9 years ago… pic.twitter.com/TKmQ6tC4dH — Rudy Gobert (@rudygobert27) July 2, 2022

