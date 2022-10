NBA

NBA : Après son énorme trade, Rudy Gobert n’a pas fait l’unanimité

Publié le 13 octobre 2022 à 00h35

Pierrick Levallet

Après neuf années passées au Utah Jazz, Rudy Gobert a été tradé vers les Minnesota Timberwolves cet été. Le pivot de 30 ans vient renforcer la défense de la franchise et va accompagner Karl-Anthony Towns dans la raquette. Néanmoins, le Français n’a pas tout de suite fait l’unanimité dans son nouveau vestiaire.

Arrivé en NBA en 2013 au Utah Jazz, Rudy Gobert n’avait connu qu’une seule franchise jusqu’à présent. Mais après 9 ans passés au sein de l’équipe de Salt Lake City, le pivot français a changé d’air. Cet été, il a été tradé vers les Minnesota Timberwolves. Le joueur de 30 ans formera donc un incroyable duo avec Karl-Anthony Towns dans la raquette. Mais si l’on pouvait penser que l’arrivée de Rudy Gobert ravirait le groupe de la franchise, les réactions ont finalement été plutôt modérées.

Le vestiaire des Wolves a été choqué par l’arrivée de Gobert

En effet, Jaden McDaniels a affirmé que le vestiaire des Wolves était plutôt chamboulé par l’annonce de l’arrivée de Rudy Gobert. « Les gens me l’ont dit, mais je ne voulais pas y croire tant que mon coach ne m’en avait pas parlé. Tout le monde dans la discussion de groupe a commencé à dire, ‘Ok, ça va être compliqué au début.’ » a affirmé l’ailier fort de 22 ans dans des propos rapportés par le journaliste Brian Windhorst et Parlons Basket .

«On était surpris»