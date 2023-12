NBA : Après leur titre, les Lakers prennent une grande décision

Florian Barré

Depuis 2020, les Los Angeles Lakers ne parviennent plus à se hisser sur le toit de la NBA au printemps. Une défaite au premier tour contre les Suns en 2021, des playoffs passés devant la télévision en 2022 et une défaite en finale de conférence contre les Nuggets en 2023 ne peuvent satisfaire les Angelinos. Il faut donc profiter de la victoire lors de l’In-Season Tournament comme il se doit. Et ce sera chose faite.

« Nous avons un désir et une passion insatiables d'amener la 18e bannière ic i », avait déclaré le directeur général des Los Angeles Lakers, Rob Pelinka à l'époque, faisant référence aux 17 titres NBA de son équipe, un record. Il s'avère finalement que les Lakers accrocheront une autre bannière à la Crypto.com Arena pour fêter le premier tournoi de mi-saison NBA remporté à Las Vegas. Pour autant, la franchise assure que cette victoire ne sera pas confondue avec l'objectif ultime d'un championnat.

Une bannière unique

La bannière du tournoi en cours de saison aura une forme et une couleur différentes de celles des bannières dorées du championnat NBA existantes qui bordent les chevrons. Il n'y aura également qu'une seule bannière de tournoi au cours de la saison que les Lakers utiliseront pour honorer leur victoire en 2023 et dans les années suivantes s'ils remportent à nouveau le tournoi. La franchise de Los Angeles dévoilera la bannière lors de son prochain match à domicile, le 18 décembre contre les Knicks de New York.

Anthony Davis et LeBron James seront félicités

Elle rendra également hommage à LeBron James et Anthony Davis pour avoir été nommés dans l'équipe du tournoi de mi-saison, annoncée ce lundi. Davis a récolté en moyenne 23,3 points, 14,6 rebonds, 3,7 passes décisives et 2,9 contres tout en tirant à 52,5% du terrain. Il a été dominant lors du match décisif contre les Indiana Pacers samedi, terminant avec 41 points, 20 rebonds et quatre contres. De son côté James a récolté en moyenne 26,4 points, 8,0 rebonds, 7,6 passes décisives et 1,6 interceptions par match, tout en tirant à 56,8% sur le terrain et à 60,6% à 3-points. Il a ainsi été nommé MVP du tournoi.