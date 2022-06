Basket

Finales NBA : Après son raté contre les Warriors, Tatum veut prendre sa revanche

Publié le 12 juin 2022 à 23h35 par La rédaction

Malgré des statistiques correctes au scoring, Jayson Tatum a été maladroit lors de la défaite des Boston Celtics face aux Golden State Warriors. Après la rencontre, l’ailier des C’s a expliqué les aspects qu’il devait corriger, tout comme Ime Udoka, son entraîneur.

Face à la performance exceptionnelle de Stephen Curry, les chiffres de Jayson Tatum font un peu froid dans le dos. Malgré ses 23 points et 11 rebonds, l’ailier des Boston Celtics a été maladroit, à 8/23 au tir. Des chiffres insuffisants pour espérer battre des Warriors qui, cette fois-ci, ont été plutôt adroits. Lors du Game 1 au Chase Center, Jayson Tatum avait déjà déçu, se reposant donc sur ses statistiques dans les passes. Maintenant que Golden State a fait son retard et a récupéré l’avantage du terrain, Tatum va être attendu au tournant. Après la rencontre, le joueur de 24 ans a mis en lumière les aspects sur lesquels il devait évoluer dans ces Finales. « Quand je suis ouvert, je dois prendre le tir. À chaque fois que j'attends trop, ils se replacent. Il faut que je prenne des décisions plus rapides. J'ai eu trop de pertes de balles ce soir. Mais il faut leur rendre hommage. Ils ont bien joué, réussi des gros tirs. Il y a beaucoup de choses qu'on aurait aimé faire différemment, surtout en attaque. On était trop statique en fin de quatrième quart-temps. Mais c'est ma responsabilité. Je dois être meilleur. Je peux influencer le jeu autrement qu'en marquant mais je dois être plus précis au tir, mieux finir au panier. J'ai hâte d'être lundi. Oublions cette défaite. Tirons-en les enseignements en regardant la vidéo. On ne fait pas exprès de se compliquer la tâche, je vous le promets. Ce n'est pas facile, mais c'est un peu la beauté d'une finale NBA », expliquait Tatum dans des propos relayés par L’Equipe .

Jayson Tatum est actuellement le meilleur scoreur (552 points) et le meilleur passeur (131 assists) de ces #NBAPlayoffs 2022 🔥💚 pic.twitter.com/0RD1wCaI2L — 50 Nuances 🇺🇸🏀 (@50NuancesDeNBA) June 10, 2022

« Il ne faut pas qu’il refuse de prendre des 2-points »