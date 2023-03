«Ça va être comme un rêve», Wembanyama s'émerveille pour son arrivée en NBA

La rédaction

Annoncé depuis plusieurs mois déjà, comme le prochain numéro un de la draft NBA 2023, Victor Wemanyama a toujours souhaité tempérer les ardeurs à son encontre. Mais cela n’empêche pas le prodige des Metropolitans de rester lucide sur sa situation : il sera vraisemblablement sélectionné en premier le 22 juin prochain, et deviendra le premier français de l’histoire à réaliser cette prouesse. Ce dernier s’est exprimé à ce sujet.

Alors que la draft NBA ne se tiendra qu’en juin prochain, Victor Wembanyama lui, sait qu’il est déjà très attendu aux États-Unis. Le pivot des Metropolitans 92 affiche des statistiques incroyables, et tourne à plus de 22 points par match cette saison. Sa trajectoire n’est pas sans rappelée celle d’un certain Luka Doncic, qui avait affolé toute l’Europe du côté du Real Madrid avant de rejoindre la NBA chez les Mavericks de Dallas lors de la draft 2018. Si le Slovène avait été sélectionné en 3ème position, le Français lui, sait très bien qu’il sera drafté encore plus haut. Ce dernier est apparu à la télévision américaine, et a exprimé son enthousiasme à propos de son futur en NBA.

Wemby va marquer l’histoire du basket français

En 2020, Killian Hayes était sélectionné à la 7ème place de la draft et devenait ainsi le français le plus haut jamais sélectionné de l’histoire. Ce record devrait tomber dès la prochaine édition, et Victor Wembanyama en est conscient, et possède cet objectif en tête : « Mon prochain objectif est d’être le choix n°1 de la Draft. J’ai vu des joueurs français se présenter à la Draft, être sélectionnés, mais jamais avec le premier pick. Ça va être comme un rêve pour moi en fait » , déclare le prodige français né en 2004.

«Ça va être plus simple pour moi», Victor Wembanyama optimiste sur ses chances de réussir en NBA