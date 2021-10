Basket

Basket - NBA : L’énorme hommage de Mbappé à Michael Jordan !

Publié le 5 octobre 2021 à 22h35 par A.C.

Michael Jordan a marqué plusieurs générations d’amateurs de sport... et notamment Kylian Mbappé !

C’est une collaboration qui a surpris beaucoup de monde à ses débuts. Considéré comme le sportif à la retraite le plus riche de l’histoire, Michael Jordan s’est associé au Paris Saint-Germain via Nike et son célèbre Jumpman , l’une des signatures les plus célèbres au monde. Cela s’est depuis traduit par des maillots et autres produits sponsorisés, qui ont favorisé l’énorme essor du PSG à travers le monde, notamment auprès des populations pas forcément intéressées par le football.

« Michael, il n’y en qu’un »