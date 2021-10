Basket

Basket - NBA : Le témoignage fort de Batum sur son retour au premier plan !

Publié le 16 octobre 2021 à 20h35 par La rédaction

Ayant parfaitement rebondi chez les Los Angeles Clippers, Nicolas Batum a été élu basketteur français de l'année. Un titre qui signifie beaucoup pour le joueur de 32 ans, qui n'a pas manqué d'adresser un message à ses détracteurs.

Sur la pente descendante et en manque de temps de jeu chez les Charlotte Hornets, Nicolas Batum a parfaitement su rebondir chez les Los Angeles Clippers. Le Français a rendu la confiance que Tyronn Lue plaçait en lui de la meilleure des façons. Aux côtés de Kawhi Leonard et Paul George, le joueur de 32 ans s’est montré à son avantage la saison dernière. Capitaine de l’Équipe de France, l’ailier qui peut aussi jouer ailier fort a été l’un des artisans de la médaille d’argent remportée par les Bleus lors des derniers Jeux Olympiques. Symbole d’une année réussie, Nicolas Batum a été élu basketteur français de l’année. Un titre qui signifie beaucoup pour lui.

« Aujourd’hui, on me dit que j’en ai fermé, des bouches »