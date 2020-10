Basket

Basket - NBA : Le gros coup de gueule de LeBron James après la défaite des Lakers !

Publié le 10 octobre 2020 à 23h35 par La rédaction

Défait par Miami alors qu’une victoire aurait assuré le titre aux Lakers, LeBron James est apparu passablement énervé en conférence de presse, et en demande plus de la part de son équipe.

Menant 3-1 face au Heat, les Lakers avaient tout préparé pour fêter ce samedi leur premier sacre depuis 2010. Maillot en hommage à Kobe Bryant sur le dos, LeBron James a réalisé un match quasiment parfait, comme à son habitude, avec 40 points et 13 rebonds. Une performance qui n’a toutefois pas suffi pour venir à bout de Miami, qui n’a pas dit son dernier mot dans cette série, et peut toujours rêver grâce à Jimmy Butler, entre autres. Alors qu’ils avaient une occasion en or de décrocher le titre, LeBron James a affirmé que les Lakers devaient faire mieux pour s’emparer du titre.

« Nous devons être meilleurs »