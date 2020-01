Basket

Basket - NBA : Cette énorme prédiction sur l’avenir de Luka Doncic !

Publié le 7 janvier 2020 à 12h35 par A.M.

Auteur d’une première partie de saison tonitruante avec Dallas, Luka Doncic s’impose petit à petit comme une superstar en NBA. Et selon Jerry West, le Slovène a tout pour devenir le meilleur joueur de l’histoire des Mavericks.

Drafté en troisième position en 2018 en provenance du Real Madrid, Luka Doncic n’a pas fait l’unanimité immédiatement. Et pourtant, le Slovène s’impose aujourd’hui comme l’un des meilleurs joueurs de la Ligue. Auteur de son onzième triple double de la saison contre les Bulls (118-110), Luka Doncic présente des statistiques impressionnantes depuis le début de saison en NBA avec 29,7 points de moyenne par match, mais également 9,7 rebonds et 8,9 passes décisives. Des performances qui permettent à Dallas d’être en excellente position pour une qualification en playoffs.

«Il sera le meilleur joueur que Dallas n’a jamais connu»