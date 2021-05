Basket

Basket - NBA : Le vibrant hommage de Tim Duncan à Gregg Popovich !

Publié le 16 mai 2021 à 14h35 par K.V.

Intronisé au Hall of Fame, Tim Duncan en a profité pour rendre hommage à un certain Gregg Popovich, son coach aux Spurs de San Antonio.

Ce samedi avait lieu la cérémonie d'intronisation au Hall of Fame. Concerné, Tim Duncan est monté sur scène accompagné de David Robinson, son ancien coéquipier, pour faire un discours de remerciement. La légende des Spurs de San Antonio, qui s'est avouée stressée par l'exercice, a tenu à adresser quelques mots à Gregg Popovich, son entraîneur de toujours et légende du coaching.

« Tu es une personne exceptionnelle »