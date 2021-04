Basket

Basket - NBA : Ces révélations de Luka Doncic après les Grizzlies !

Publié le 15 avril 2021 à 10h35 par La rédaction

Ce mercredi, Luka Doncic a réussi un véritable exploit pour donner la victoire aux Dallas Mavericks face aux Memphis Grizzlies (114-113) en inscrivant un panier à trois points au buzzer. Après la rencontre, le Slovène a néanmoins affirmé avoir eu de la chance.

La fin de rencontre entre les Dallas Mavericks et les Memphis Grizzlies aura été la scène d’un scénario totalement renversant. Menée de deux points jusqu’à la dernière seconde, l’équipe de Luka Doncic s’est finalement imposée sur le fil (114-113). Et la franchise peut remercier sa star slovène. Le joueur de 22 ans a marqué un formidable panier à trois points au buzzer pour les hommes de Rick Carlisle. Une manière de faire taire les critiques qui se sont abattues sur lui récemment.

« J'étais vraiment surpris quand le ballon a terminé dedans. J'ai eu un peu de chance »