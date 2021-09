Basket

Basket : Les trois meilleurs joueurs de NBA ? LeBron James se fait snober !

Publié le 23 septembre 2021 à 16h35 par A.M.

Invité à donner son top 3 des meilleurs joueurs de NBA, Michael Porter Jr ne cite pas LeBron James qui va entamer sa 19e saison dans la Ligue.

Star de la NBA, LeBron James est régulièrement cité parmi les meilleurs joueurs de l'histoire du basket aux côtés de Michael Jordan ou encore Kobe Bryant. Cependant, son leadership sur la Ligue commence à être mis à mal par l'émergence de jeunes talents. Blessé durant une grande partie de la saison dernière, le King na pas pu emmener les Lakers plus loin qu'au premier tour des Playoffs. Par conséquent, alors qu'il est invité à faire son top 3, Michael Porter Jr, jeune talent des Nuggets, cite Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant et Stephen Curry, mais pas LeBron James.

Michael Porter Jr zappe LeBron James