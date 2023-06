Arrivé en NBA, Wembanyama hallucine

Hugo Chirossel

Tout juste drafté en première position par les Spurs, Victor Wembanyama a fait son arrivée à San Antonio. Il était présent ce samedi pour sa première conférence de presse à l'occasion de sa présentation officielle. La veille, il a eu l’opportunité de dîner avec des légendes de la franchise comme Tim Duncan, David Robinson et Manu Ginobili. Un repas qui a énormément marqué le phénomène français.

« C’était sans doute l’un des meilleurs dîners de ma vie »

En effet, Tim Duncan, David Robinson, Manu Ginobili et Sean Elliott étaient présents lors de ce repas. Un dîner qui a beaucoup marqué Victor Wembanyama, comme il l’a confié ce samedi lors de sa présentation officielle en tant que joueur des Spurs : « Tim Duncan m’a dit qu’il s’était retrouvé dans la même situation, avec David Robinson et Sean Elliott. Il a suivi leur voie, et il était entre de bonnes mains . »

« Ils veulent partager leur expérience avec moi »