NBA : «Il n’est pas LeBron», les Spurs annoncent la couleur pour Wembanyama

Hugo Chirossel

C’était attendu, mais c’est désormais officiel, Victor Wembanyma est un joueur des San Antonio Spurs. Le phénomène français est devenu le troisième joueur de l’histoire de la franchise à être drafté en première position, après David Robinson et Tim Duncan. Dans la foulée, Gregg Popovich s’est ensuite exprimé en conférence de presse sur la manière dont il allait préparer Wemby à la NBA.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, Victor Wembanyama est entré dans l’histoire du basket français. En effet, le désormais ancien joueur des Mets 92 est devenu le premier Français de l’histoire à être drafté à la première position. Dans la lignée de David Robinson et Tim Duncan, Victor Wembanyama jouera sous les couleurs des San Antonio Spurs la saison prochaine en NBA.

NBA : Wembanyama, Coulibaly, Rupert, Cissoko... Quel avenir pour les Français draftés https://t.co/kjh612OMiD pic.twitter.com/XT2D1ccseW — le10sport (@le10sport) June 23, 2023

« À cause de la hype, il sera ciblé »

Une arrivée qui ravit la ville de San Antonio et également l’entraîneur des Spurs Gregg Popovich. Ce dernier s’est présenté en conférence de presse quelques minutes après que sa franchise ait officiellement drafté Victor Wembanyama. Il lui a notamment été demandé comment il comptait préparer au mieux Wemby à faire ses débuts dans la Grande Ligue. Gregg Popovich ne compte pas précipiter les choses et a bien l’intention de prendre son temps avec Victor Wembanyama.

« Il est Victor et on veut qu'il le reste »