Basket - NBA : Shaquille O’Neal part au clash avec une star des Bleus

Médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de Paris cet été avec l'équipe de France, Rudy Gobert ne partira pas en vacances avec Shaquille O'Neal. L'ancienne star des Los Angeles Lakers critique régulièrement les performances du pivot, actuellement sous contrat avec les Timberwolves du Minnesota. La réponse du tricolore a été ferme.

On le sait, ce n’est pas l’amour fou entre Rudy Gobert et Shaquille O’Neal. Et ces dernières heures, l’ancienne star de la NBA a remis une pièce dans la machine en critiquant le rendement du Français, médaillé d’argent lors des derniers Jeux Olympiques. Selon O’Neal, Gobert ne mérite, tout simplement, pas son contrat faramineux.

O'Neal s'en prend à Gobert

« Je vais vous dire pourquoi. Si vous signez un contrat de 250 millions de dollars, montrez-moi 250. Il y a une raison si aujourd'hui je marche bizarrement et que je peux pas tourner la tête, c'est parce que je me suis donné à fond pour mes 120 millions de dollars. Il y a des gars qui se moquent du système, qui gagnent tout cet argent et qui ne peuvent pas jouer. Je ne respecte pas les gars comme ça. À chaque fois que je fais ces commentaires, les gens pensent que je les déteste, mais ce sont des faits. Il y a des enseignants, des pompiers, des médecins qui ont un vrai travail et qui reçoivent un salaire de merde » a déclaré Shaquille O’Neal dans des propos rapportés par L’Equipe.

« Tu n'as pas besoin de ce genre de choses »

La réponse de Rudy Gobert a été cash. « C'est triste de voir quelqu'un qui a accompli autant que toi, le Shaq, à la fois dans le sport et dans les affaires, se laisser influencer par l'argent et les faits et gestes de quelqu'un d'autre. Je comprends l'aspect divertissement, mais contrairement à d'autres, tu n'as pas besoin de ce genre de choses pour rester pertinent. » a confié le pivot tricolore sur les réseaux sociaux.