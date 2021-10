Basket

Basket - NBA : La réponse de Dwight Howard aux propos de LeBron James !

Publié le 4 octobre 2021 à 16h35 par La rédaction

De retour chez les Los Angeles Lakers, Dwight Howard a reçu des consignes claires de la part de LeBron James sur le style de jeu qu'il devra adopter. Une chose sur laquelle le pivot de 35 ans n'a pas manqué de réagir avec amusement.

Étincelant sur le parquet malgré son âge, LeBron James reste le franchise player des Los Angeles Lakers malgré les présences de Russell Westbrook, Anthony Davis, Carmelo Anthony ou encore Dwight Howard. King James a d’ailleurs été très clair concernant le jeu que l’ancien joueur des Philadelphia 76ers devra adopter. Au cours d’un live Instagram , Dwight Howard a révélé que le numéro 6 des Lakers lui a donné des consignes claires. En commentaire, LeBron James en a remis une couche : « 2 contres par mi-temps et il peut shooter son trois points. » Une chose sur laquelle le principal intéressé n’a pas hésité à rebondir.

« Du coup, on va essayer de planter 9 blocks à chaque match ! »