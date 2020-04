Basket

Basket - NBA : Kevin Durant s'enflamme totalement pour Michael Jordan !

Publié le 19 avril 2020 à 17h35 par A.D.

Michael Jordan a marqué le basket et la NBA de son empreinte lors de sa carrière. Kevin Durant, ailier des Brooklyn Nets, a fait part de son admiration pour la légende vivante des Chicago Bulls.

Michael Jordan a impressionné Kevin Durant lors de sa carrière. Véritable légende des Chicago Bulls, Air Jordan a martyrisé les défenses de NBA dans les années 1980 et 1990, et notamment grâce à son mouvement fétiche : le fadeaway. Interrogé sur Michael Jordan, Kevin Durant a mis en lumière son intelligence de jeu.

«Il n’avait pas besoin de faire deux ou trois feintes avant de se retourner»