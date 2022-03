Basket

Basket - NBA : Quand Kevin Durant compare Ja Morant à Michael Jordan !

Publié le 22 mars 2022 à 20h35 par La rédaction

Juste avant de défier les Grizzlies, Kevin Durant a parlé du phénomène Ja Morant, le comparant à Michael Jordan, Allen Iverson, Derrick Rose ou encore Russell Westbrook.

Ja Morant est un phénomène. Si tout le monde n’est pas encore au courant, il suffit de jeter un œil aux plus belles actions de cette saison de NBA puisque le meneur des Grizzlies est présent sur la majeure partie d'entre elles. Titulaire au All Star Game pour la première fois de sa jeune carrière, Ja Morant n’en finit plus d’impressionner. A tel point qu'il suscite l’admiration de ses pairs, et pas n’importe lesquels…

«Quand je le regarde jouer, je vois deux, trois ou quatre Hall of Famers dans son jeu»