Basket - NBA : Anthony Davis lance un gros avertissement pour la fin de saison !

Publié le 31 août 2020 à 23h35 par La rédaction

À la suite du boycott des playoffs initié par les Bucks de Milwaukee, la NBA et les joueurs ont dû trouver un terrain d’entente pour pouvoir reprendre la saison. Anthony Davis sait déjà ce qu’il se passera si la ligue ne tient pas ses engagements.

Dans la nuit de mercredi dernier, les Bucks de Milwaukee ont décidé de ne pas jouer leur Game 5 face à Dallas pour protester contre les violences policières qui se multiplient actuellement aux Etats-Unis. D’autres équipes ont suivi le mouvement et les Clippers et les Lakers étaient même prêts à annuler cette saison. Après de nombreuses négociations, les playoffs ont pu reprendre ce week-end.

La menace d’un arrêt toujours présente