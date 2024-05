Mercato : Le premier transfert du PSG se confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà concentré sur le mercato estival, le PSG prépare son recrutement et disposera probablement d'un budget colossal compte tenu du départ de Kylian Mbappé. Dans cette optique, une piste prend de l'ampleur, à savoir celle menant à Leny Yoro. Le PSG fait le forcing, et un rendez-vous serait même fixé entre Luis Campos et l'entourage du joueur du LOSC.

Le mercato estival du PSG s'annonce très chaud. Et pour cause, le départ de Kylian Mbappé va offrir une surface financière très importante au club de la capitale qui prépare déjà son recrutement et aurait même sérieusement avancé sur un dossier important, à savoir Leny Yoro, déjà annoncé dans le viseur du PSG cet hiver.

Luis Campos va rencontrer le clan Yoro

Comme annonce en exclusivité par le10sport.com en janvier dernier, le PSG avait prévu de revenir à la charge cet été. Et ce serait chose faite. Selon les informations de Foot Mercato , le club parisien est effectivement très actif dans ce dossier. Au point qu'un rendez-vous soit programmé dans les prochains entre Luis Campos et l'entourage de Leny Yoro.

Le Real Madrid ne fera aucune folie pour Yoro