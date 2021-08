Basket

BAsket - NBA : Le coup de gueule de Lillard face aux rumeurs sur son avenir !

Publié le 28 août 2021 à 11h35 par La rédaction

Alors que son avenir a Portland semblerait toujours être aussi incertain, Damian Lillard reste quant à lui assez mystérieux sur sa situation. Le meneur a également réagit à sa gestion des rumeurs.

Le futur de Damian Lillard ne serait pas encore acté du côté de Portland. Depuis la fin de saison NBA et une élimination dès le premier tour des playoffs contre Denver (4-2), les spéculations sur un départ de Lillard des Blazers ont pris de l'ampleur. Le meneur de 31 ans pourrait en effet être tenté de rejoindre un effectif XXL afin de mettre toutes les chances de son côté et ainsi remporter sa première bague de champion. De son côté, Damian Lillard a tenu à mettre au point sa situation face aux nombreuses rumeurs.

« Je sais où est la vérité »