Basket : La grande annonce, Wembanyama va révolutionner la NBA ?

Victor Wembanyama est déjà une référence en NBA, tant sportive et commerciale après seulement une saison passée dans l’élite du basket américain. Le rookie de l’année est sans contestation possible le visage français de la NBA. Et aux yeux de Nikola Vucevic, le pivot des San Antonio Spurs va changer le jeu de la ligue.

Victor Wembanyama (20 ans) a choqué son monde pour sa première saison en NBA avec les San Antonio Spurs. Le géant français de 2 mètres 20, numéro un de draft, a même été élu rookie de l’année. Le pivot médaillé d’argent aux Jeux Olympiques de Paris 2024 avec les hommes de Vincent Collet a signé une performance XXL en finale perdue contre la Team USA (87-98), malgré le fait qu’il ait été meilleur marqueur de la rencontre avec 26 points devant les 24 de Stephen Curry.

«Il va changer le jeu d'une certaine manière»

Nikola Vucevic (33 ans) a pu se frotter à plusieurs reprises déjà au monstre Victor Wembanyama en saison régulière lors des confrontations entre ses Chicago Bulls et les Spurs de « Wemby ». Aux yeux du Monténégrin, l’émergence du Français va forcément révolutionner le jeu en NBA. « Maintenant qu'il a émergé, il va changer le jeu d'une certaine manière. Au fil de la saison, il a progressé et s'est adapté. Il ne savait pas s'il était un cinq, un quatre ou un meneur de jeu. Avec le temps, il s'est trouvé ».

«On ne peut pas voir le panier à cause de lui»

De par ses 13 saisons en NBA, Nikola Vucevic sait pertinemment que l’envergure de Victor Wembanyama, quand bien même il n’est pas aussi costaud que les compères pivots dans la meilleure ligue de basket au monde, lui permet d’avoir une certaine longueur d’avance sur le reste comme il l'a avoué à Meridian Sport. « Il mesure 220 centimètres, avec des mouvements de meneur de jeu. Physiquement, il est plus faible que nous, mais il a la taille et l'envergure. Il y a eu des moments où je suis arrivé au panier, j'ai fait un mouvement qui a fonctionné contre tout le monde, j'ai pris le tir et il l'a juste bloqué. On ne peut pas voir le panier à cause de lui ».