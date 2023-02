Une star du PSG pète un cable, un proche de Federer hallucine

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Une vidéo circule les réseaux sociaux depuis ce mardi soir. Elle montre Sergio Ramos pousser un photographe après le huitième de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich (défaite du PSG 1-0). Vainqueur de trois titres du Grand Chelem, Stan Wawrinka a réagi au geste de l'international espagnol.

Qualifié pour les quarts de finale du tournoi de Rotterdam en battant Richard Gasquet ce mercredi (6/3 6/3), Stan Wawrinka revient de loin. Il y a encore quelques mois, le Suisse était incapable de se déplacer en raison d'une double opération du pied gauche (cheville, talon d'Achille). Vainqueur de trois titres du Grand Chelem au cours de sa carrière et champion olympique du double en 2008 avec un certain Roger Federer, le Suisse avait effectué, en 2021, une partie de sa rééducation au sein des installations du PSG.

Wawrinka et le PSG, c'est une longue histoire

« Comme c'était une opération du pied qui sortait du schéma classique tennis, j'ai cherché à faire une rééducation avec des personnes spécialisées. Et c'est quelque chose qui se voit davantage dans le foot. Je me suis renseigné sur des centres en Europe. J'ai appelé Nasser (Al-Khelaïfi), que je connais bien par le tennis. Il m'a ouvert les portes. J'ai pris contact en août et j'ai eu un très bon feeling avec le médecin, Christophe Baudot » avait expliqué Stan Wawrinka, qui a suivi le choc en Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich.

🤦🏻‍♂️ https://t.co/cb5h3rVagX — Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka) February 15, 2023

Wawrinka ne comprend pas le geste de Sergio Ramos

Toujours en lice aux Pays-Bas, Wawrinka a certainement vu, comme tout le monde, un PSG impuissant au Parc des Princes. Battu à domicile par le Bayern Munich, le club de la capitale va devoir changer de visage en Allemagne le 8 mars prochain pour espérer se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Malgré la déception, les joueurs du PSG avaient décidé d'aller saluer les supporters. C'est à ce moment précis que Sergio Ramos a volontairement poussé un photographe comme le montre une vidéo, qui circule sur les réseaux sociaux et qui a fait réagir Stan Wawrinka. Le Suisse a utilisé un émoji, qui témoigne de son indignation.