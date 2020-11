Tennis

Tennis : Wawrinka raconte son plus gros combat face à Federer !

Publié le 11 novembre 2020 à 23h35 par A.D.

Alors que le Masters de Londres va débuter dans quelques jours, Stan Wawrinka a profité de l'occasion pour revenir sur sa plus grosse bataille face à Roger Federer lors de ce tournoi. C'était en demi-finale lors de l'édition 2014.

Stan Wawrinka n'a pas oublié son face à face avec Roger Federer au Masters de Londres en 2014. A la suite d'une énorme bataille, Roger Federer s'était imposé face à son compatriote suisse. Et pourtant, Stan Wawrinka a eu plusieurs cartouches pour l'emporter. Des occasions en or qu'il n'a pas su concrétiser. Alors que le Masters de cette saison débutera le 16 novembre, Stan Wawrinka en a profité pour revenir sur ce bras de fer face à Roger Federer.

«Devoir affronter Roger Federer est toujours quelque chose de spécial»