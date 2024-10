Tennis : Un retour en 2025 ? La grande annonce de Nadal

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, Rafael Nadal a officialisé sa retraite après la Coupe Davis organisée chez lui en Espagne, à Malaga. Le joueur de 37 ans tire donc un trait définitif sur une carrière exceptionnelle, marquée par 14 titres à Roland-Garros. L'ancien numéro un mondial l'assure, il n'y a pas de retour en arrière possible.

Dans un mois, Rafael Nadal découvrira une vie qu’il n’a pas souvent connu, mais qu’il a tout de même appréhendé au gré de ses nombreuses blessures. Le retour à la vie normale, le retour aux choses essentielles. Depuis son enfance, le joueur espagnol a été bâti pour tout détruire sur le court. Après la Coupe Davis, il va assurer un rôle essentiel, celui de père de famille. Dans une vidéo publiée le 10 octobre dernier, Nadal officialisait la fin de sa carrière à la fin de cette saison. Lors d’un entretien accordé à As, il a livré les coulisses de cette annonce.

Tennis : Nadal s’en va, son dernier message fort à Djokovic https://t.co/XCxee4IMmh pic.twitter.com/dLZojhZD9V — le10sport (@le10sport) October 20, 2024

Nadal évoque son annonce

« Finalement, même si vous l'avez assumé, le jour où vous l'annoncez, vous enregistrez la vidéo... Cela fait de nombreuses années et cela a été une partie importante de ma vie. Donc c'est normal. C'est un changement et aussi, ne nous trompons pas, le tennis m'a apporté de la joie, du bonheur, des moments très excitants » a confié Nadal.

Nadal met un terme aux rumeurs de retour

Et à ceux qui espèrent un retour en 2025, Nadal a été cash. « Quand c'est fini, c'est fini et il n’y a pas de retour possible. Il est logique que lorsqu’il s’agit de le communiquer, peu importe à quel point vous êtes intériorisé, vous réalisez vraiment qu’il n’y a pas de retour en arrière, et c’est ce qui existe. Mais bon, je l’ai enregistré une semaine avant sa sortie et il fallait le faire » a-t-il confié.