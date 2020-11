Tennis

Tennis : Le clan Nadal s'enflamme pour la concurrence !

Publié le 25 novembre 2020 à 23h35 par La rédaction

Alors que la saison 2020 vient de s’achever après le Masters, l’écart entre le « Big 3 » et la relève se réduit de plus en plus. Toni Nadal s’est réjouit du challenge qui attend son neveu sur le circuit l’an prochain.

Après avoir outrageusement dominé les débats pendant de nombreuses années, le « Big 3 » voit son avance sur la « Next Gen » fondre comme neige au soleil. Les demi-finales du Masters en sont la parfaite représentation. Dominic Thiem et Daniil Medvedev se sont adonnés à un duel de haut-vol en finale, tourné à l’avantage du Russe, après avoir respectivement éliminé Novak Djokovic et Rafael Nadal. Les jeunes stars de la balle jaune montent en puissance, et comptent bien détrôner leurs idoles. Et la saison 2021 risque de confirmer cette tendance.

« Cela obligera Rafa à chercher des solutions »