Tennis : Sinner meilleur que Djokovic ? L’incroyable annonce

L’année 2024 est certainement l’année de la passation de pouvoir entre l’ancien génération emmenée par Novak Djokovic et Rafael Nadal et la nouvelle, avec comme tête de gondole Jannik Sinner et Carlos Alcaraz. Pour la première fois depuis 2017, Novak Djokovic n’a pas remporté de Grand Chelem, ni de Masters 1000. Pour Diego Schwartzman, Jannik Sinner et Alcaraz sont même meilleurs que les trois légendes Nadal, Djokovic et Federer.

Le tennis s’apprête à tourner une page et à en écrire une autre. Rafael Nadal a annoncé qu’il allait prendre sa retraite après la Coupe Davis et il ne restera sur le circuit plus que Novak Djokovic. Roger Federer, la légende suisse, est déjà retiré des courts de tennis depuis 2022. La nouvelle génération qui arrive pourrait rafler de nombreux titres. Jannik Sinner et Carlos Alcaraz se sont d’ailleurs partagés les quatre Grands Chelems de l’année et pour un futur retraité, Sinner pourrait même être meilleur que les trois légendes.

«Le meilleur ? Je pense à Sinner»

Diego Schwartzman, atypique joueur argentin, va prendre sa retraite en 2025, après le tournoi de Buenos Aires. Dans des propos rapportés par We Love Tennis, il évoque l’émancipation de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz : « Choisissons l’un des nouveaux. Je pense à Sinner. J’ai joué contre lui quelques fois. Il n’était même pas encore dans le top 10 et je me disais : ‘Allez, c’est quoi ce mec ? Les glissades, la puissance, les mouvements, tout. Je me disais… effrayant. C’est fou. »

«Ce qu’ils font avec leur corps, c’est de la folie»

« Nous avons joué contre Novak, Roger et Rafa. Ce sont les meilleurs joueurs du monde. Mais Sinner et Alcaraz, ce qu’ils font avec leur corps, c’est de la folie », raconte ensuite Schwartzman, visiblement marqué par ses matchs face à Jannik Sinner. A eux de confirmer tous les espoirs placés et d’offrir aux fans de tennis une nouvelle décennie de rivalité sportive.