Tennis

Tennis - Roland-Garros : L’incroyable confidence de Nadal sur sa finale contre Djokovic !

Publié le 13 octobre 2020 à 16h35 par T.M.

Vainqueur d’un 13ème Roland-Garros, Rafael Nadal a dominé Novak Djokovic en 3 sets en finale. Une performance à laquelle ne s’attendait pas l’Espagnol.

Malgré un Roland-Garros qui se tenait dans des conditions un peu particulières avec le contexte actuel, Rafael Nadal était encore une fois annoncé comme le grand favori sur la terre battue parisienne. Et au terme de la quinzaine, où il n’a d’ailleurs perdu aucun set, le maitre des lieux a fait respecter son statut, remportant un 13ème titre Porte d’Auteuil. Une démonstration également en finale face à Novak Djokovic. Alors que tout le monde s’attendait à un gros duel entre les deux premiers mondiaux, Rafael Nadal a finalement dominé les échanges de bout en bout. De quoi l’étonner.

Nadal n’y croyait pas