Tennis - Roland-Garros : La France est touchée par une malédiction

Amadou Diawara

Depuis le sacre de Yannick Noah en 1983, aucun français n'a remporté Roland-Garros. Et pourtant, les Tricolores disposaient d'une génération dorée ces dernières années, avec notamment Jo-Wilfried Tsonga et Gaël Monfils. Ces deux joueurs ayant d'ailleurs réussi à se hisser jusqu'à la demi-finale du Grand Chelem parisien.

Avec Wimbledon, l'US Open et l'Open d'Australie, Roland-Garros fait partie des quatre Grand Chelem du tennis. Organisée en France, et plus précisément à la Porte d'Auteuil de Paris, la compétition a été remportée par 10 joueurs tricolores au total. René Lacoste a été le premier Français sacré en 1925, battant son compatriote Jean Borotra en trois sets (7-5, 6-1, 6-4). L'année suivante, le tenant du titre a été battu dans un autre combat fratricide franco-français en finale de Roland-Garros. En effet, René Lacoste est tombé face à Henri Cochet en trois sets (6-2, 6-4, 6-3).

Aucun joueur français n'a remporté Roland-Garros depuis Noah

En 1927, René Lacoste s'est adjugé une deuxième couronne à Roland-Garros, et ce, en venant à bout de l'Américain William Tilden au terme d'un énorme combat de cinq sets en finale (6-4, 4-6, 5-7, 6-3, 11-9). Et en 1928, René Lacoste s'est une nouvelle fois incliné face à son compatriote Henri Cochet (5-7, 6-3, 6-1, 6-3). Un an plus tard, René Lacoste a soulevé un troisième trophée à Roland-Garros, venant à bout du Français Jean Borotra, qu'il avait déjà battu en 1925. Mais cette fois la lutte a été beaucoup plus rude (6-3, 2-6, 6-0, 2-6, 8-6). Et malheureusement pour René Lacoste, Henri Cochet a, lui aussi, remporté son troisième titre à Roland-Garros en 1930, faisant tomber William Tilden (3-6, 8-6, 6-3, 6-1). Lors de l'édition suivante, Jean Borotra s'est imposé face à son compatriote français Christian Boussus en finale (2-6, 6-4, 7-5, 6-4), avant qu'Henri Cochet ne passe à quatre titres en 1932 (victoire contre l'Italien Giorgo de Stefani, 6-0, 6-4, 4-6, 6-3). Alors que les Français étaient à l'honneur pendant huit ans, il a ensuite fallu attendre 1946 pour voir le trophée de Roland-Garros rester dans l'hexagone. En effet, Marcel Bernard a été auréolé grâce à son succès contre le Tchèque Jaroslav Drobny (3-6, 2-6, 6-1, 6-4, 6-3). Enfin, le dernier vainqueur français à Roland-Garros n'est autre que Yannick Noah, tombeur du Suédois Mats Wilander en 1983 (6-2, 7-5, 7-6).

Grosjean, Monfils et Tsonga ont joué les demi-finales

Malgré sa génération dorée lors de ces dernières années, la France n'a vu aucun de ses joueurs remporter Roland-Garros depuis le sacre de Yannick Noah en 1983. Et seuls Sébastien Grosjean (2001), Gaël Monfils (2008) et Jo-Wilfried Tsonga (2013 et 2015) n'ont réussi à accéder au dernier carré de la compétition.