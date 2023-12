Tennis : Le nouveau "Big 3" impressionne, un nouveau rival dans la boucle ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Considérés comme les trois principaux piliers de la jeune génération, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner et Holger Rune ont frappé un grand coup au cours des deux dernières années. Dans une époque totalement dominée par Federer, Nadal et Djokovic, les jeunes n'avaient autrefois pas trop leur place dans l'élite. C'est maintenant le cas et ils sont nombreux à tenter de connaître la même trajectoire. Le Britannique Jack Draper fait partie de ceux qui pourraient s'inviter à la fête.

Ils sont de plus en plus nombreux à réussir à se faire une place dans le top 100 à moins de 22 ans. Certains avancent plus vite que les autres quand d'autres ont encore beaucoup de choses à travailler. C'est le cas pour Jack Draper, qui semble enfin avoir réussi à peaufiner son physique. 61ème mondial, il pourrait jouer les trouble-fête dès le début de la saison prochaine aux côtés d'Alcaraz ou de Sinner...

Une grande inspiration

Jack Draper fêtera dans quelques jours son 22ème anniversaire mais il fait partie de la même génération que Jannik Sinner notamment. Le gaucher britannique, qui vient de remporter l'UTS le week-end dernier, semble arriver à maturité. « Je pense que je peux m’inspirer et apprendre beaucoup de choses de ces gars‐là et cela alimente vraiment mon désir d’être dans cette position aussi. Ce sera intéressant dans les années à venir, si je peux rester sans blessure et faire tout ce qu’il faut, de voir si je peux être à la hauteur de ces gars‐là » a-t-il déclaré au sujet d'Alcaraz, Sinner et Rune.

Grand début de saison à prévoir ?

Même s'il ne s'agissait que d'une exhibition qui se déroule selon des règles bien différentes du circuit traditionnel, Jack Draper s'est tout de même illustré en remportant tous ses matches avec la manière face à Bublik, Casper Ruud et Holger Rune deux fois notamment. Le Britannique, qui a atteint la finale de Wimbledon en 2018 chez les juniors, a en plus de cela récolté un chèque de 546 800 dollars, soit environ 75% de son prize money total sur la saison 2023.

Enfin débarrassé de ses problèmes

Depuis qu'il est arrivé sur le circuit, Jack Draper souffre de nombreux problèmes physiques. Il a très souvent dû abandonner un match pour repasser par la case infirmerie et il a réalisé une bonne fin de saison en 2023 qui donne beaucoup d'espoir pour la suite. Sorti momentanément du top 100, celui qui a atteint la 38ème place mondiale à son meilleur a connu son premier huitième de finale en Grand Chelem à l'US Open (battu par Rublev) avant d'atteindre sa première finale à la toute fin de la saison, perdue face à Adrian Mannarino à Sofia. Dans les mois qui arrivent, il sera forcément à surveiller.