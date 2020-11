Tennis

Tennis : L'ancien entraîneur de Roger Federer lui rend hommage

Publié le 11 novembre 2020 à 21h35 par La rédaction

Du haut de ses 20 titres du Grand Chelem, Roger Federer est considéré par beaucoup comme le plus grand tennisman de tous les temps. Exemplaire sur le court, le Suisse l’est aussi à l’entraînement selon son ancien entraîneur.

À 39 ans, son retour sur les courts est particulièrement attendu. Aux abonnés absents cette saison suite à une opération du genou, Roger Federer ne reprendra la compétition qu'en 2021. Avec 20 titres du Grand Chelem à son actif, le Suisse a d’ores et déjà marqué l’histoire du tennis, et tentera de bâtir un peu plus sa légende à l’avenir. Très apprécié sur le circuit pour son fair-play, son humilité et sa combattivité le natif de Lausanne semble avoir également marqué les personnes qui ont travaillé à ses côtés, comme l’explique son ancien coach Stefan Edberg.

« Il veut toujours s’améliorer »