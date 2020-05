Tennis

Tennis : Rafael Nadal évoque ses craintes pour l’après-Coronavirus !

Publié le 6 mai 2020 à 18h35 par Th.B.

Alors que l’Espagne a déjà initié son déconfinement au début du mois de mai, Rafael Nadal craint que la société dans son ensemble ne prenne pas les mesures nécessaires pour éviter une deuxième vague.

L’Espagne revit. Après six semaines de confinement afin d’éviter la propagation du COVID-19, le gouvernement espagnol a entamé un déconfinement progressif le 2 mai dernier. En effet, les familles sont autorisées à sortir entre 12h et 19h tandis que le reste de la population doit respectée certaines plages horaires. Tennisman espagnol, Rafael Nadal assure craindre que la saison 2020 soit déjà perdue pour le tennis et a formulé une autre peur lors d’un entretien accordé à El Pais.

« Je souhaite que ce soit un apprentissage, mais je crains que tout soit oublié bientôt »