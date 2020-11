Tennis

Tennis : Rafael Nadal absent à l'Open d'Australie ? Il répond !

Publié le 22 novembre 2020 à 22h35 par La rédaction

Après sa défaite en demi-finale des ATP Finals, Rafael Nadal peut désormais se concentrer sur la prochaine saison. Mais le programme du taureau de Manacor est encore incertain.

En quête d'un premier sacre aux ATP Finals, Rafael Nadal a échoué en demi-finale. Battu par Daniil Medvedev après avoir servi pour le gain du match, le numéro 2 mondial a sans doute manqué une occasion unique. La saison du taureau de Manacor a pris fin sur cette défaite. A l'heure du bilan, le Majorquin prépare déjà la prochaine saison. Vainqueur d'un nouveau Roland-Garros, Rafael Nadal a également décidé de ne pas participer à la tournée américaine, manquant ainsi l'US Open, face au contexte sanitaire. Et alors que la tenue du prochain Open d'Australie est incertaine pour les mêmes raisons, la participation du joueur de 34 ans l'est tout autant.

« On ne peut pas faire grand-chose à part attendre »