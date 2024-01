Tennis - Open d’Australie : Déroute pour Djokovic, tout le monde jubile !

Benjamin Labrousse

Ce vendredi, Novak Djokovic a chuté en demi-finale de l’Open d’Australie. Le tenant du titre s’est incliné face à Jannik Sinner en quatre sets, concédant sa première défaite depuis 2018 sur le tournoi de Melbourne. Un revers qui a ébranlé la planète tennis, et qui, selon Christopher Eubanks, a ravi l’ensemble des joueurs du circuit ATP.

Une défaite historique. Annoncé comme le grand favori de cette édition 2024 de l’Open d’Australie, Novak Djokovic a chuté lors du dernier carré. Opposé au numéro 4 mondial Jannik Sinner, Nole a semblé impuissant face au jeune Italien, qui l’a dominé en quatre sets (1-6, 2-6, 7-6, 6-3). Après la rencontre, le Serbe s’est dit « choqué » par son niveau de performance, mais a félicité son adversaire du jour, qui de son côté, va disputer sa première finale de Grand Chelem en carrière.

Sortie de route pour Djokovic, «je suis choqué» https://t.co/QhCbbeBxY1 pic.twitter.com/b4Gqtif6AB — le10sport (@le10sport) January 26, 2024

« Tous les joueurs sont fiers et heureux de le voir gagner ce match »

Jannik Sinner va affronter le Russe Daniil Medvedev en finale de l’Open d’Australie. Très apprécié par le public, le longiligne italien l’est également par les joueurs du circuit ATP. A en croire le 35ème mondial Christopher Eubanks, beaucoup de joueurs ont été heureux de la victoire de Sinner sur Novak Djokovic ce vendredi. « Tout d’abord, Jannik est l’un des joueurs les plus populaires du vestiaire. Je crois que tous les joueurs sont fiers et heureux de le voir gagner ce match et réussir en Grand Chelem » , a ainsi déclaré l’Américain à ESPN .

« C’est un joueur qui s’entend bien avec tout le monde »