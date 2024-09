Tennis : Nadal, Djokovic… Le successeur est identifié ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après l’Open d’Australie en début d’année, Jannik Sinner s’est défait de Taylor Fritz ce dimanche pour remporter l’US Open, son deuxième Grand Chelem de l’année. Aux yeux de Mats Wilander, un brillant avenir s’offre au numéro 1 mondial, alors que les gloires d’antan se rapprochent d’une retraite inéluctable.

Ce dimanche, Jannik Sinner a décroché son deuxième Grand Chelem de la saison en s’imposant à l’US Open contre Taylor Fritz (6/3 6/4 7/5). Alors que Novak Djokovic et surtout Rafael Nadal approchent de la fin de leur carrière, la relève semble identifiée, Carlos Alcaraz sortant lui aussi d’une brillante année en remportant Roland-Garros puis Wimbledon. Aux yeux de Mats Wilander, le numéro 1 est en tout cas lancé et pas près de s’arrêter.

« Il ne va faire que s’améliorer »

« Il est tellement solide, tellement bon, il est excellent sur les gros points. Je pense que c’était un soulagement après tout ce qui s’est passé à la fin, compte tenu de la façon dont il a commencé le tournoi au milieu de l’affaire du dopage, mais tout le monde a oublié ça maintenant, bien sûr. Taylor Fritz a été vraiment décevant car je pense qu’il avait une chance de gagner mais ce n’était pas vraiment serré. Il peut jouer contre n’importe quel adversaire sur n’importe quelle surface et nous penserons toujours qu’il sera le favori. Il ne va faire que s’améliorer. Il n’a que 23 ans et n’a pas joué autant en junior, ce qui signifie qu’il est très frais. Enfin sa popularité va continuer à grandir car il est très humble en tant que sportif », estime Mats Wilander pour Eurosport, rapporté par We Love Tennis.

« Ce titre signifie beaucoup pour moi »

Après sa victoire, Jannik Sinner s’était prononcé sur l’importance de ce sacre à l’US Open : « Ce titre signifie beaucoup pour moi. La dernière partie de ma saison a été très difficile. Merci à mon équipe qui m’a soutenu au quotidien. J’adore le tennis, je me suis beaucoup entraîné pour ces étapes, mais au‐delà du court, il y a plus. Je dédie ce titre à ma tante qui ne va pas bien, je ne sais pas combien de temps elle vivra encore. C’est merveilleux de pouvoir partager ce moment avec elle, elle est une personne importante dans ma vie. Je souhaite à tous toujours une bonne santé ».