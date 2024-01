Tennis : Medvedev, Garcia, Gauff... Les choses sérieuses commencent

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après une première journée pour rentrer dans le tournoi tout en douceur, l'Open d'Australie démarre vraiment ce lundi ! Quelques grands joueurs sont passés proches d'une sortie de route précipitée ce dimanche et les surprises pourraient commencer à tomber dès maintenant. En effet, le programme est bien chargé et la journée donnera les premiers indices sur l'état de forme des favoris de la compétition.

Le tournoi a déjà bien commencé dimanche avec les matches à rallonge d'Andrey Rublev et de Taylor Fritz notamment mais aussi le combat surprenant disputé par Novak Djokovic. Ce lundi, la compétition monte d'un cran car les affiches vont pleuvoir sur Melbourne. Malgré le forfait de Matteo Berrettini qui devait affronter Stéfanos Tsitsipas, il y a beaucoup de matches qui s'annoncent passionnants.

Premières affiches masculines

Sur le papier, la première journée du tournoi ne laissait pas vraiment envisager un immense spectacle. Si nous avons été servis, le programme de lundi fait davantage saliver ! Et pour cause, les premières grandes affiches du tournoi commencent à arriver. Le premier match de night session sur la Rod Laver Arena mettra en opposition Milos Raonic, ancien numéro 3 mondial, au héros local Alex de Minaur, outsider du tournoi. Plus tôt dans la journée, Stéfanos Tsitsipas, qui devait affronter Matteo Berrettini, jouera finalement le Belge Zizou Bergs. Si d'autres joueurs comme Hubert Hurkacz ou Ben Shelton entreront en piste, l'affiche attendue sur la Margaret Court Arena opposera Félix Auger-Aliassime à Dominic Thiem. Programmés en toute fin de journée sur le deuxième court, les deux hommes tenteront de se sortir de leur mauvaise passe.

Gauff pour confirmer

Titrée pour son premier tournoi de l'année à Auckland, Coco Gauff, numéro 4 mondiale, lancera la journée sur la Rod Laver Arena à partir de 2 heures du matin en France. En première rotation lors de la night session sur la Margaret Court Arena, c'est Ons Jabeur qui débutera son tournoi, en essayant d'effacer les déceptions de 2023. Ce seront les deux principales favorites en piste ce lundi mais évidemment, le match entre Caroline Garcia et Naomi Osaka retiendra notre attention dans les environs de midi en France. Parmi les outsiders, Marketa Vondrousova et Elina Svitolina lanceront la journée sur la John Cain Arena et la 1573 Arena.

Humbert, Mannarino et Monfils en piste

Ce lundi sera la journée la plus chargée pour le contingent tricolore. En effet, après un bilan mitigé dimanche, les plus belles chances françaises lanceront leur tournoi et il faudra se battre d'entrée. Parmi eux, à part Caroline Garcia, Ugo Humbert et Adrian Mannarino auront un premier tour difficile face à deux grands noms : David Goffin et Stan Wawrinka. Pour son premier match en Grand Chelem, Terence Atmane aura la chance de découvrir la Margaret Court Arena à 2 h du matin face à un autre favori du tournoi, un certain Daniil Medvedev. Luca Van Assche et Gaël Monfils se suivront sur le court 6. Deux autres Françaises seront en piste : Fiona Ferro et Varvara Gracheva joueront en pleine nuit.