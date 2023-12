Tennis : L'incroyable histoire d'un joueur, 6 matches dans la même journée !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Le monde professionnel regorge parfois d'histoires incroyables. Le tennis a la chance d'avoir un circuit extrêmement suivi à tous les échelons et il y a toujours des scénarios auxquels on ne peut s'attendre. Lundi dernier, un joueur du circuit Future, le troisième étage en dessous des Challengers, a vécu un enfer qui doit certainement être une première : il a joué 6 matches en une journée. Un calvaire incomprehénsible...

Chaque semaine, il y a beaucoup de tournois qui se déroulent un peu partout sur la planète. Le circuit ITF organise des tournois avec une dotation de 15 000 ou 25 000 dollars et pour Christoph Negritu, cette somme aurait été bien méritée après tant d'efforts. L'Allemand de 29 ans, qui pointe aujourd'hui à la 677ème place mondiale, aura donné de sa personne à Monastir, en Tunisie, un lieu très apprécie puisque des tournois sont organisés là-bas quasiment toute l'année.

Un tournoi sans fin

Le tennis étant un sport extérieur, il n'est pas rare de voir des tournois largement perturbés dans leur programmation par les conditions climatiques. Mais seuls les plus grands tournois peuvent se permettre de se mettre à l'abri, une condition presque obligatoire de nos jours pour un Grand Chelem. A Monastir la semaine dernière, la météo n'a pas du tout été clémente et le tournoi a pris un retard fou, quasiment inédit. Toute la semaine, quasiment aucun match n'a pu avoir lieu en temps et en heure et l'organisation a dû trouver une solution. Pour finir le tournoi coûte que coûte, la solution a été de tout finir le lundi...

6 matches dans la même journée, sans doute un record

Le calvaire de ce pauvre Christoph Negritu a donc commencé lundi 18 décembre par son quart de finale face au Français Robin Bertrand. Il a ensuite enchaîné avec sa demi-finale remportée en trois sets face à son partenaire avant de revenir sur le court plus tard dans la journée pour disputer la finale du simple. Malheureusement, il a dû s'incliner lourdement face à un joueur qui avait déjà joué son quart de finale plus tôt. Mais la journée ne s'est pas terminée tout de suite pour lui : il a dû rempiler pour son quart de finale de double remporté, tout comme la demi-finale quelques minutes plus tard. En finale, c'en était trop pour l'Allemand, il a abandonné au milieu du deuxième set.

Une organisation qui pose question

Que faire lorsque ce scénario rare mais tellement embêtant se présente lors d'un tournoi de tennis ? La question doit se poser pour toutes les organisations du monde du tennis. Malheureusement pour Christoph Negritu, c'est l'accumulation de mauvais temps qui a donné lieu à cette situation totalement invraisemblable. En effet, ses matches ont à chaque fois été programmés en deuxième ou troisième session et pendant des jours, celle-ci n'a pu le voir. Il s'agissait donc du seul quart de finale qui devait encore se jouer lundi, pas de chance ! Quoi qu'il en soit, il va se souvenir longtemps de cette journée...