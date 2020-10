Tennis

Tennis : L'énorme révélation d'Andy Murray sur sa fin de carrière !

Publié le 16 octobre 2020 à 9h35 par A.D.

En grande difficulté depuis son retour de blessure, Andy Murray ne compte pas poursuivre longtemps dans ces conditions. Comme le Britannique l'a révélé lui-même, il compte mettre un terme à sa carrière s'il ne retrouve pas les sommets.

Victime d'une grave blessure, Andy Murray a bien du mal à retrouver son plus haut niveau. Présent à Roland-Garros cette année, le Britannique a été battu sèchement par Stan Wawrinka dès le premier tour (6-1 6-3 6-2). Une défaite qu'il n'a pas du tout digéré. « Du point de vue du score, je peux me tromper, mais c'est probablement la pire défaite de ma carrière en Grand Chelem. Je n’en suis pas sûr, mais je pense. Il faut donc que j'analyse ce score, et que j'essaye de comprendre pourquoi ma performance a été ce qu'elle a été. Je ne pense pas que les conditions puissent être une excuse », a regretté Andy Murray. Alors qu'il a fêté ses 33 ans, l'ancien numéro un mondial ne compte en aucun cas faire de la figuration pour sa fin de carrière. En effet, il est prêt à tirer sa révérence s'il ne retrouve pas très vite toutes ses sensations.

«Si je lutte et ne gagne pas, je ne continuerai pas»