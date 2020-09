Tennis

Tennis : Andy Murray dépité après son élimination à Roland-Garros...

Publié le 27 septembre 2020 à 22h35 par La rédaction

De retour sur terre battue, Andy Murray est déjà éliminé de Roland-Garros. Après un tirage difficile, l'ancien numéro 1 mondial a été sèchement battu par Stan Wawrinka ce dimanche. Une déception pour le Britannique

C'était un hasard du tirage au sort, le choc a tourné court. Andy Murray et Stan Wawrinka, deux vainqueurs de Grand Chelem qui s'affrontent au premier tour, c'est rare. Et après leur dernier combat Porte d'Auteuil, le match faisait saliver. En 2017, le Suisse avait pris le meilleur en cinq sets après 4h34 de bataille. C'était d'ailleurs le dernier match d'Andy Murray sur terre battue. De retour sur l'ocre parisienne, le Britannique n'a jamais trouvé le rythme et s'est lourdement incliné en trois petits sets.

« J'essaye de comprendre ma performance »