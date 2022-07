Tennis

L’énorme perte à 200M€ de Federer

Publié le 21 juillet à 20h35 par Thibault Morlain

Aujourd’hui, Roger Federer est plus qu’un simple joueur de tennis. Au fil des années, le Suisse s’est imposé comme l'un des meilleurs de l’histoire de son sport. Mais à côté, il s’est également développé en tant que businessman. Toutefois, cela n’est pas forcément une réussite pour l'ancien numéro 1 mondial. En effet, Federer viendrait de connaitre une terrible perte à hauteur de 200M€.

Quand on évoque le débat du GOAT dans le tennis, trois noms reviennent tout le temps : Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer. Actuellement, c’est d’ailleurs l’Espagnol qui compte le plus de titres en tournois du Grand Chelem. De quoi faire de lui le candidat le mieux placé pour ce titre honorifique. Mais pendant de longues années, c’est Federer qui était annoncé comme le meilleur joueur du monde. Il faut dire que le Suisse a éclaboussé le circuit de sa classe et a impressionné tous les fans de tennis. Mais aujourd’hui, cela est plus compliqué pour Roger Federer. A 40 ans, l’ancien numéro 1 mondial commence à ressentir de plus en plus le poids des années et son physique l’a trahi à de nombreuses reprises ces dernières années. Le Suisse a ainsi dû passer par la case opération plusieurs fois et actuellement, il se remet encore d’une intervention au genou. La question est de savoir si Roger Federer pourra revenir à un bon niveau. Si tel n’était pas le cas, il pourrait alors prendre sa retraite et raccrocher ainsi les raquettes.

« Si vous n’êtes plus compétitif, alors il vaut mieux arrêter »

Récemment, Roger Federer s’était d’ailleurs exprimé sur sa situation. Et ses propos n’ont échappé à personne alors qu’il faisait référence à une possible retraite. « Je suis un amoureux de la victoire, mais si vous n’êtes plus compétitif, alors il vaut mieux arrêter. Je ne pense pas avoir besoin du tennis. Je suis heureux avec les petites choses, comme quand mon fils fait quelque chose de bien et quand ma fille rentre à la maison avec une bonne note. Le tennis fait partie de mon identité, mais pas entièrement », assurait Federer.

« Je mets beaucoup d’énergie dans les affaires »

« Je veux être et rester prospère, et je mets beaucoup d’énergie dans les affaires – je donne probablement plus que je ne devrais parfois, mais cela peut aussi se faire en dehors du sport. Je sais qu’une carrière professionnelle ne peut pas durer éternellement et c’est bien ainsi » , a d’ailleurs continué Roger Federer concernant ses activités extra-sportives.

Une perte de 200M€ ?