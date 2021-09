Tennis

Tennis : Les confidences de Federer sur son record en Grand Chelem !

Publié le 29 septembre 2021 à 23h35 par La rédaction

Même si chaque membre du Big 3 a remporté 20 tournois du Grand Chelem, Roger Federer estime que leur record sera un jour détrôné.

Roger Federer partage avec Novak Djokovic et Rafael Nadal le record du nombre de victoires en Grand Chelem. Chacun des membres du Big 3 a remporté 20 tournois majeurs. Et ils n’ont pas l’intention d’en rester là. Le Serbe est passé tout proche de dépasser ses deux compères lors de l’US Open mais est tombé en finale face à Daniil Medvedev.

« Oui, un nouveau joueur incroyable finira, je crois, par briser notre série de 20 tournois du Grand Chelem »