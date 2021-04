Tennis

Tennis : Le coup de gueule de Zverev contre la nouvelle Coupe Davis !

Publié le 27 avril 2021 à 13h35 par T.M.

Suite à la réforme de la Coupe Davis, de nombreuses voix s’étaient élevées pour critiquer le nouveau format. Et la colère n’a toujours pas diminué comme l’a expliqué Alexander Zverev.

Aujourd’hui, la Coupe Davis n’est plus la même que celle d’il y a quelques années. En effet, récemment, à l’initiative de Gerard Piqué, le format de la compétition a été revu. Initialement, les différentes nations s’affrontaient tout au long de la saison, désormais, c’est lors d’un même tournoi qu’est désigné le vainqueur de la Coupe Davis. Un grand chamboulement qui n’avait pas fait l’unanimité auprès des joueurs et cela est toujours le cas. En effet, Alexander Zverev a fait savoir qu’il était encore et toujours opposé à cette nouvelle Coupe Davis.

« Il faudrait revenir à l’ancien système »