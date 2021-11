Tennis

Tennis : L'avis tranché de Djokovic sur le nouveau format de la Coupe Davis !

Publié le 25 novembre 2021 à 16h35 par La rédaction

Alors que la Coupe Davis débute ce jeudi, Novak Djokovic s'est prononcé sur le nouveau format de la compétition, propriété de la société Kosmos de Gerard Piqué depuis 2018.

Pour son édition 2021, la Coupe Davis se déroule dans trois villes différents pour la phase de groupes, à savoir Innsbruck, Turin et Madrid. Les phases finales se dérouleront quant à elles dans la capitale espagnole. Avant de prendre part à la compétition avec la Serbie contre l'Autriche, Novak Djokovic a évoqué les changements majeurs qu'a connu la Coupe Davis depuis son rachat par la société Kosmos de Gerard Piqué.

« La Coupe Davis est passée d’un extrême à l’autre il y a quelques années »