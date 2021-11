Tennis

Tennis : L'analyse de Medvedev sur sa défaite contre Zverev au Masters !

Publié le 24 novembre 2021 à 9h35 par La rédaction

Battu par Alexander Zverev dimanche en finale du Masters (6-4, 6-4), Daniil Medvedev a évoqué le gros niveau de l'Allemand lors de la rencontre.

Daniil Medvedev ne peut que constater la supériorité d'Alexander Zverev. Dimanche, en finale du Masters à Turin, le Russe s'est incliné face à la maîtrise de l'Allemand (6-4, 6-4), le tout en 1h15 de jeu. Alors que Daniil Medvedev a désormais la tête à la Coupe Davis qui débute samedi prochain pour la Russie, le numéro 2 mondial n'en oublie pas pour autant sa récente défaite contre Alexander Zverev.

« J’ai senti qu’il faisait quelque chose de différent »