Tennis

Tennis : La sortie surréaliste de Daniil Medvedev sur Rafael Nadal !

Publié le 9 février 2022 à 20h35 par A.D.

Battu par Rafael Nadal en finale de l'Open d'Australie, Daniil Medvedev a fait une énorme confidence. Malgré sa défaite face au Majorquin à Melbourne, le Russe a confié qu'il le choisirait pour survivre sur une île déserte.

En finale de l'Open d'Australie, Daniil Medvedev a été victime d'un terrible scénario. Alors qu'il menait deux sets à rien, le Russe a vu Rafael Nadal revenir à hauteur, avant de remporter la dernière manche et de soulever le trophée. Malgré tout, Daniil Medvedev n'est pas du tout rancunier envers le Majorquin. Dans un entretien publié sur le compte YouTube de l’association des joueurs de l'ATP, Daniil Medvedev a confié qu'il choisirait Rafael Nadal pour une mission survie sur une île déserte.

«Rafael Nadal est celui que je choisirais si j’étais coincé sur une île déserte»