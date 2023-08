Tennis : La liste des qualifs pour l'US Open dévoilée

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Il y a quelques jours, la Fédération française de tennis dévoilait les wild-cards françaises pour le prochain US Open. Le Grand Chelem vient d'enchaîner avec la liste des joueurs qui disputeront les qualifications du 22 au 25 août et la France a la chance d'être très représentée puisqu'au moins 11 joueurs devraient fouler les courts dans 3 semaines.

Quatrième levée du Grand Chelem, l'US Open approche à grands pas. Avant ça, les meilleurs joueurs auront rendez-vous dans les deux Masters 1000 de l'été et tout va s'enchaîner très vite. Pour ceux qui n'ont pas pu décrocher leur place dans le grand tableau, les qualifications sont toujours un moment incroyable, entre déceptions et grandes émotions. Cette année, plusieurs Français devraient être têtes de série.

Hugo Gaston tête d'affiche

Parmi les forces en présence, il y aura pour le moment 11 Français dans les qualifications parmi lesquels Arthur Cazaux, Harold Mayot ou encore Lucas Pouille. Il y aura même deux Tricolores parmi les têtes de série puisque Hugo Gaston est le deuxième nom dans la liste et Benoît Paire, qui a retrouvé le chemin du succès en Challenger, est aussi bien placé. Espérons que le premier cité fasse oublier ses récentes casseroles.

De gros noms

Outre les Français, ils seront beaucoup à essayer de se frayer un chemin vers le grand tableau et de grands noms figurent dans la liste. On peut citer par exemple Kevin Anderson, qui est récemment sorti de sa retraite avec succès pour connaître un dernier frisson ou encore David Goffin et Fabio Fognini. D'ici-là, certains peuvent espérer rentrer directement sans passer par cette épreuve en raison des forfaits qui pourraient arriver.

Une épreuve qui réussit bien

Habituellement, la France dispose d'un contingent assez important lors des qualifications d'un Grand Chelem et cela permet de connaître une certaine réussite. En effet, la France a toujours réussi à placer au moins un représentant dans le grand tableau après les qualifications depuis 2017. A noter qu'en 2020, il n'y avait pas de qualifications en raison de la reprise du circuit après la pandémie.