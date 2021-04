Tennis

Tennis : La grosse annonce de Rafael Nadal pour Roland-Garros !

Publié le 21 avril 2021 à 10h35 par T.M.

Eliminé en quart de finale à Monte-Carlo, Rafael Nadal n’a pas démarré de la meilleure des manières sa préparation pour Roland-Garros. Pas de quoi toutefois inquiéter l’Espagnol.

Déjà vainqueur à 13 reprises de Roland-Garros, Rafael Nadal tentera cette année d’aller décrocher un 14ème sacre à la Porte d’Auteuil. Mais pour cela, l’Espagnol doit retrouver ses sensations après une longue pause à cause de ses pépins physiques. Et son retour ne s’est pas passé comme prévu puisque le numéro 3 mondial a été éliminé en quart de finale à Monte-Carlo. Toutefois, sur terre battue, Nadal va avoir une nouvelle chance de regoûter à la victoire puisqu’il est aligné au tournoi de Barcelone.

« On peut gagner Roland Garros sans gagner de tournois avant »