Tennis : La FFT fait son bilan, du changement attendu

Jeudi, la Fédération française de tennis a organisé une conférence de presse pour dresser le bilan de l'année 2023 et parler des nouveautés à venir pour 2024. Si elle s'est félicitée du million de licenciés en France au tennis pour la troisième année consécutive par exemple, la FFT a aussi mis l'accent sur les deux principaux événements du circuit : Roland-Garros et le Rolex Paris Masters. Du changement est à prévoir !

Après une belle année 2023 où le tennis français a été mis à l'honneur, la FFT a fait plusieurs annonces concernant les deux principaux événements qu'elle organise sur le circuit. En effet, sur le plan des résultats, on peut se féliciter d'avoir connu un grand nombre de titres sur le circuit Challenger, un record de 27 unités, alors qu'Ugo Humbert, Adrian Mannarino ou encore Arthur Fils ont également marqué les esprits.

Nouveau toit sur le Lenglen

Après avoir construit un toit pour le court Philippe-Chatrier en 2020, Roland-Garros va effectuer la même opération pour le Suzanne-Lenglen ! A noter que celui-ci ne sera pas utilisé pour les night sessions mais il sera mis à l'honneur lors des 3 premières journées de qualifications. En 2023, près de 50 000 spectateurs sont venus pour les qualifications, 10 000 par jour, un chiffre très conséquent qui avait tout de même créé une grosse attente pour le court 14, le plus grand des courts annexes. Autre révélation d'Amélie Mauresmo, la directrice : « une allée mettant à l’honneur toutes les joueuses et joueurs français qui ont marqué notre sport au fil des décennies. »

Changement à venir à Bercy

Le mois dernier, de nombreuses critiques fusaient quant à la programmation du Rolex Paris Masters, notamment après le forfait de Jannik Sinner, fatigué après avoir terminé son match à 2h30 du matin. L'Italien a déclenché malgré lui une petite polémique qui a convaincu l'organisation du tournoi de prendre une décision. Jeudi, Cédric Pioline, le directeur, a annoncé une grande nouvelle. « Le bilan de l’édition 2023 est très positif ! Nous avons déjà hâte de l’édition 2024 et avons de nombreuses idées pour l’optimiser et répondre aux enjeux d’accueil et de calendrier. En 2024, le programme du court central passera à 3 matchs en session de journée et 2 matchs en session de soirée » a-t-il déclaré, tout en prenant soin de ne pas revenir sur le sujet de la délocalisation.

Une année mémorable

Même si le tennis français n'est plus capable d'avoir d'immenses résultats côté masculin depuis quelques années, plusieurs joueurs ont ébloui ces derniers mois et il faudra peut-être compter sur la jeune génération pour poursuivre sur cette voie en 2024. L'un des principaux objectifs pour 2024 reste les Jeux olympiques et l'équipe de France va tenir à les réussir. Côté féminin, on a voulu se rassurer en se disant que la 20ème place de Caroline Garcia n'était pas si mal mais il faudra faire mieux.