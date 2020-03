Tennis

Tennis : Fognini s’inquiète de l’impact du coronavirus...

Publié le 9 mars 2020 à 10h35 par La rédaction

Le coronavirus chamboule de nombreux sports. Le tennis est aussi impacté et en tant qu’Italien, les prochains mois s’annoncent compliqués pour Fabio Fognini. Il s’exprime à ce sujet.

Les coéquipiers de Fabio Fognini ont accédé au prochain tour de la Coupe Davis en battant 4-0 la Corée du Sud malgré le huis-clos. Effectivement, cette confrontation s’est déroulée à Cagliari dans un stade complètement vide en raison du coronavirus. Fognini a désormais tourné son regard vers les Etats-Unis où il disputera les deux tournois d’Indian Wells et de Miami. L’italien s’inquiète sur l’ampleur que peut prendre le virus sur le circuit ATP.

« Il est très difficile de pouvoir mener une vie normale »